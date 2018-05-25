Затриманому за убивство депутата у Черкасах оголосили про підозру

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П'ятниця, 25 травня 2018, 18:21

Чоловіку, підозрюваному у вбивстві депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гури, оголосили про підозру. 

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Слідчі за погодженням з процесуальним керівником – обласною прокуратурою –оголосили про підозру затриманому в порядку статті 208 КПК підозрюваному у вбивстві депутата Черкаської облради", - сказав він.

Затриманий підозрюється за п. 3 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство заручника), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, депутата Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергія Гуру розстріляли в його офісі.

Згодом у "Батьківщині" офіційно підтвердили вбивство депутата Сергія Гури.

У поліції повідомили, що зловмисник, який вчинив стрілянину в Черкасах, перебуває у лікарні під конвоєм.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві черкаського депутата був його знайомим.

Ірина Балачук, УП
Теми: Черкаси вбивство поліція
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