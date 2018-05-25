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Задержанному за убийство депутата в Черкассах объявили о подозрении

Пятница, 25 мая 2018, 18:21

Мужчине, подозреваемому в убийстве депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуры, объявили о подозрении.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Следователи по согласованию с процессуальным руководителем – областной прокуратурой – сообщили о подозрении задержанному в порядке статьи 208 УПК подозреваемому в убийстве депутата Черкасского облсовета", - сказал он.

Задержанный подозревается по п. 3 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство заложника), ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, депутата Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергея Гуру расстреляли в его офисе.

Позже в "Батькивщине" официально подтвердили убийство депутата Сергея Гуры.

В полиции сообщили, что злоумышленник, который устроил стрельбу в Черкассах, находится в больнице под конвоем.

Отмечалось, что подозреваемый в убийстве черкасского депутата был его знакомым.

Ирина Балачук, УП
Темы: Черкассыубийствополиция
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