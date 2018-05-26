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ООС: в пятницу пострадали 3 военных

Суббота, 26 мая 2018, 14:37

25 мая в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, еще один – боевую травму.

Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в субботу.

По его словам, сейчас все раненые военные находятся в медицинских учреждениях.

В общем все 33 вражеских обстрела, которые были зафиксированы на линии соприкосновения в прошедшие сутки, определены как прицельные.

В сторону украинских военных, не считая обычного вооружения, противником было выпущено более 30 артиллерийских снарядов калибров 152 и 122 мм, более 120 минометных мин различных калибров и осуществлено 10 выстрелов из танка. Все эти системы запрещены минскими договоренностями.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали огонь, применяя исключительно разрешенное минскими договоренностями оружие.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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