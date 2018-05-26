ТОВ "Медіа Інновейшн Груп" і сайт "Экономические известия" мають намір звернутися до міжнародних організацій, а також до судових інстанцій України через включення їх до списку економічних санкцій.

Про це йдеться в опублікованій виданням заяві.

ТОВ "Медіа Інновейшн Груп" і сайт eizvestia.com були включені до списку компаній, до яких застосовуються спеціальні економічні санкції рішенням РНБО від 2 травня, введеним у дію указом президента від 14 травня 2018 року.

"Найбільше здивувало те, що не було жодного звернення компетентних органів до керівництва "Медіа Інновейшн Груп" або окремих співробітників щодо комерційної діяльності та інформаційної політики компанії. Тому ми досі не знаємо, з якої причини перша в Україні щоденна ділова газета "Экономические известия" опинилася в списку санкцій серед пропагандистських російських ЗМІ", - йдеться в заяві.

Видання стверджує, що не давало приводів засумніватися в патріотичній спрямованості своєї редакційної політики.

"Ми ніколи не публікували матеріалів, які змусили б когось сумніватися в нашій виключно проукраїнській позиції і ніколи не виправдовували терористів", - йдеться в заяві.

Там також наголошується, що ТОВ "Медіа Інновейшн Груп" не має ніякого відношення до будь-якої фізичної або юридичної особи з Росії. Кінцевий бенефіціар - громадянка України. І нерезиденти ніколи не були серед кінцевих власників видання.

Видання нагадує, що до оновленого списку санкцій увійшло 1748 фізосіб і 756 юросіб. В основному це громадяни Росії, також є громадяни України, які зайняли певні посади в окупованому Криму або ховаються в Росії. Так само і включені до списку компанії є, в більшості своїй, або російськими, або пов'язаними з Росією.

"Всього в оновленому списку було більше 150 російських інформаційних ресурсів. Українських - лише два, обидва з нашого холдингу", - обурюється видання.

"Ми будемо звертатися до міжнародних правозахисних та журналістських організацій, а також до судових інстанцій України", - йдеться в заяві.

Разом з тим, джерело видання "Детектор медіа" в "Экономических известиях" припустило, що санкції щодо цього ресурсу пов'язані з онлайн-трансляцією так званого параду військ "ДНР" 9 травня.

"Втім, із досить широкого кола інтернет-видань, які здійснювали цю трансляцію, до списку санкцій потрапили тільки "Экономические известия", - пише "Детектор медіа".

Указом президента від 14 травня, зокрема, введені санкції на 3 роки проти ТОВ "Медіа Інновейшн груп" (видання "Экономические известия") і ТОВ "Український бізнес портал", що входять до холдингу "Медіа Інвест Груп".

Медіахолдинг "Медіа Інвест Груп" є дочірньою компанією консорціуму "Індустріальна група", власником якого є Індустріальний Союз Донбасу (ІСД). Одним з власників ІСД був Сергій Тарута.

Як уточнили у прес-службі Тарути, наразі він не має впливу на оперативне управління "ІСД" і до видання стосунку не має. Раніше сам Тарута заявляв, що його активи в ІСД були заарештовані у 2014 році російськими судами, і ці рішення оскаржуються у міжнародних інстанціях.

Нагадаємо, 14 травня президент Петро Порошенко ввів у дію оновлені санкції РНБО проти російських олігархів, чиновників та компаній, розширивши коло осіб з обмеженнями у півтора рази.

Рішення РНБО "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" вводяться на 3 роки і полягають у блокуванні активів, запобіганні їх виведенню за межі України та у забороні в'їзду до країни.

9 травня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що ініціюватиме розслідування та відповідне запровадження санкцій щодо українських електронних ЗМІ, які вели пряму трансляцію "військового параду" з окупованого Донецьку під заголовком "Трансляція з ДНР".