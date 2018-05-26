ООО "Медиа Инновейшн Груп" и сайт "Экономические известия" намерены обратиться в международные организации, а также в судебные инстанции Украины из-за включения их в список экономических санкций.

Об этом говорится в опубликованном изданием заявлении.

ООО "Медиа Инновейшн Груп" и сайт eizvestia.com были включены в список компаний, к которым применяются специальные экономические санкции решением СНБО от 2 мая, введенным в действие указом президента от 14 мая 2018 года.

"Больше всего удивило то, что не было ни одного обращения компетентных органов к руководству "Медиа Инновейшн Груп" или отдельных сотрудников по поводу коммерческой деятельности и информационной политики компании. Поэтому мы до сих пор не знаем, по какой причине первая в Украине ежедневная деловая газета "Экономические Известия" оказалась в санкционном списке среди пропагандистских российских СМИ", - говорится в заявлении.

Издание утверждает, что не давало поводов усомниться в патриотической направленности своей редакционной политики.

"Мы никогда не публиковали материалы, которые вынудили бы кого-то сомневаться в нашей исключительно проукраинской позиции и никогда не оправдывали террористов", - говорится в заявлении.

Там также подчеркивается, что ООО "Медиа Инновейшн Груп" не имеет никакого отношение к какому-либо физическому или юридическому лицу из России. Конечный бенефициар — гражданка Украины. И нерезиденты никогда не были среди конечных собственников издания.

Издание напоминает, что в обновленный санкционный список вошло 1748 физлиц и 756 юрлиц. В основном это граждане России, также есть граждане Украины, которые заняли определенные должности в оккупированном Крыму или скрываются в РФ. Также и включенные в список компании являются, в большинстве своем, либо российскими, либо связанными с РФ.

"Всего в обновленном списке было более 150 российских информационных ресурсов. Украинских — только два, оба из нашего холдинга", - возмущается издание.

"Мы будем обращаться в международные правозащитные и журналистские организации, а также в судебные инстанции Украины", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, источник "Детектора медиа" в "Экономических известиях" предположил, что санкции в отношении этого ресурса связаны с онлайн-трансляцией так называемого парада войск "ДНР" 9 мая.

"Впрочем, из достаточно широкого числа интернет-изданий, которые осуществляли эту трансляцию, в санкционный список попали только "Экономические известия", - пишет "Детектор медиа".

Указом президента от 14 мая, в частности, введены санкции на 3 года против ООО "Медиа инновейшн групп" (издание "Экономические известия") и ООО "Украинский бизнес портал", которые входят в холдинг "Медиа Инвест Групп".

Медиахолдинг "Медиа Инвест Групп" является дочерней компанией консорциума "Индустриальная группа", владельцем которого является Индустриальный Союз Донбасса (ИСД). Одним из владельцев ИСД был Сергей Тарута.

Как уточнили в пресс-службе Таруты, в настоящее время он не влияет на оперативное управление "ИСД" и к изданию отношения не имеет. Ранее сам Тарута заявлял, что его активы в ИСД были арестованы в 2014 году российскими судами, и эти решения оспариваются в международных инстанциях.

Напомним, 14 мая президент Петр Порошенко ввел в действие обновленные санкции СНБО против российских олигархов, чиновников и компаний, расширив круг лиц с ограничениями в полтора раза.

Решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" вводятся на 3 года и заключаются в блокировании активов, предотвращении их выведению за пределы Украины и в запрете въезда в страну.

9 мая секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что будет инициировать расследование и соответствующее введение санкций в отношении украинских электронных СМИ, которые вели прямую трансляцию "военного парада" из оккупированного Донецка.