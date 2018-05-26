У Києві "замінували" ТРЦ "Караван"

У Києві через анонімне повідомлення про мінування проводиться перевірка торгово-розважального центру на вулиці Луговій в Оболонському районі.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"О 16:15 до поліції Києва надійшло повідомлення про закладену вибухівку в одному із торгово-розважальних центрів по вулиці Луговій в Оболонському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління та фахівці вибухотехнічних служб, кінологи із службовими собаками та рятувальники. Проводиться ретельна перевірка об’єкту та прилеглої до нього території.

Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

На вулиці Луговій у Києві розташований ТРЦ "Караван".

Як повідомлялося, раніше в суботу станції київського метрополітену "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра" було тимчасово зачинено на вхід та вихід через анонімні дзвінки про їх мінування.

Після перевірки вони знову запрацювали в звичайному режимі.

26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом".

За даними поліції, на фінал ЛЧ прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.