Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві "замінували" ТРЦ "Караван"

Субота, 26 травня 2018, 18:22
У Києві замінували ТРЦ Караван

У Києві через анонімне повідомлення про мінування проводиться перевірка торгово-розважального центру на вулиці Луговій в Оболонському районі.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"О 16:15 до поліції Києва надійшло повідомлення про закладену вибухівку в одному із торгово-розважальних центрів по вулиці Луговій в Оболонському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління та фахівці вибухотехнічних служб, кінологи із службовими собаками та рятувальники. Проводиться ретельна перевірка об’єкту та прилеглої до нього території.

Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

На вулиці Луговій у Києві розташований ТРЦ "Караван".

Як повідомлялося, раніше в суботу станції київського метрополітену "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра" було тимчасово зачинено на вхід та вихід через анонімні дзвінки про їх мінування. 

Після перевірки вони знову запрацювали в звичайному режимі.

26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом".  

За даними поліції, на фінал ЛЧ прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
Усі новини...
Реклама: