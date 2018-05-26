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В Киеве "заминировали" ТРЦ "Караван"

Суббота, 26 мая 2018, 18:22
В Киеве заминировали ТРЦ Караван

В Киеве из-за анонимного сообщения о минировании проводится проверка торгово-развлекательного центра на улице Луговой в Оболонском районе.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В 16:15 в полицию Киева поступило сообщение о заложенной взрывчатке в одном из торгово-развлекательных центров по улице Луговой в Оболонском районе столицы", - говорится в сообщении.

На место выехала следственно-оперативная группа территориального управления и специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели. Проводится тщательная проверка объекта и прилегающей к нему территории.

Событие должным образом зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

На улице Луговой в Киеве расположен ТРЦ "Караван".

Как сообщалось, ранее в субботу станции киевского метрополитена "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра" были временно закрыты на вход и выход в связи с анонимными сообщениями об их минировании.

После проверки они снова заработали в обычном режиме.

26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом". 

По данным полиции, на финал ЛЧ-2018 в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.

Украинская правда

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Темы: полицияКиев
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