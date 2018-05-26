Поліція відпустила учасника конфлікту зі Стерненком

Поліція відпустила учасника конфлікту з екс-лідером одеського осередку "Правого сектора" Сергієм Стерненком, в результаті якого загинула людина.

Про це в коментарі Громадському радіо розповів радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

"Наразі він проходить як свідок. Підозру йому ще не оголосили. Він був затриманий в порядку статі 208, був доставлений до медичного закладу. Йому надали допомогу, потім з ним провели процесуальні дії, але статус у нього зараз як у свідка", — сказав Форостяк.

За його словами, найближчим часом буде завершено попереднє слідство, яке дозволить кваліфікувати правопорушення. Причини смерті іншого фігуранта справи наразі поліцією не розголошуються.

Як повідомлялося, увечері 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Стерненко заявив, що під час зіткнення отримав ножове поранення у руку.

Один з нападників утік, інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.

Сам Стерненко спочатку заявляв, що ніж належав йому, а потім - що відібрав ніж у нападників.