Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне

Нічний інцидент на Фонтанській дорозі в Одесі, де колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко вбив чоловіка, який напав на нього, розслідують як замах на вбивство та умисне вбивство.

Про це повідомляє Думська з посиланням на прес-службу поліції.

Провадження відкрито за частиною 1 ст. 122, частиною 1 ст. 15 і частиною 1 ст. 115 КК України – "умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження", "замах на вбивство" і "умисне вбивство".

Відзначається, що "умисне вбивство" можуть прибрати, застосувавши 36 статтю КК про необхідну оборону.

За даними джерел "Думської", вже встановлено, що обидва чоловіки, які напали на Стерненка, були без зброї. Рана активісту нанесена його ж власним ножем.

Поліція затримала другого учасника нічних подій. Це одесит 1988 року народження. Він теж поранений.

На тілі загиблого виявлено татуювання з номером однієї з частин Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, у Стерненка діагностували різану рану лівої руки та струс мозку, у загиблого нападника на нього – колото-різані рани живота.

Як повідомлялося раніше, увечері 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Зазначалося, що чоловіки були озброєні холодною зброєю.

Стерненко заявив, що під час зіткнення отримав ножове поранення у руку.

Один з нападників утік, інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Це вже був третій напад на Стерненка.

1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї.

7 лютого на Стерненка вже нападали біля його будинку.

Тоді він вважав, що напад організував мер міста Геннадій Труханов.

14 грудня 2017 року Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для Сергія Стерненка у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

Стерненка підозрюють у збуті наркотиків. Активіст зазначив, що злочин, у скоєні якого його підозрюють, датується 2014 роком, а провадження проти нього відкрили 29 листопада 2017 року.

Видання "Думская" пише, що йдеться, ймовірно, про справу, розпочату 28 лютого 2014 року за фактом торгівлі курильними сумішами в мережі магазинів для риболовлі "Поплавок".

Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси.

25 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 608 тисяч гривень, яка була внесена головою Одеської облдержадміністрації Максимом Степановим.

Стерненко також відомий участю у зриві концерту російського артиста Костянтина Райкіна в Одеському театрі.

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