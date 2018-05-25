Стерненко розповів, що відібрав ніж у нападників

Екс-лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко розповів, що ніж, яким він вбив одного з нападників, належить їм.

Про це він розповів у коментарі skrypin.ua.

"Ми (Стерненко був разом з дівчиною - УП) йшли додому і на підході до будинку нас перестріли двоє хлопців, вони почали наносити мені удари, в тому числі ножем, мені вдалось його відібрати", - сказав Стерненко.

На уточнююче питання ведучого, чий це був ніж, він відповів, що нападників.

"Це їх ніж", - зазначив він.

Далі Стерненко розповів подробиці нападу.

"Коли почали наносити удари, я намагався якось оборонятися. Побачив, що нападники почали тікати - один побіг в одну сторону, другий в іншу, я пішов за одним із них. Він пробіг буквально метрів 30-40, впав, тримаючись за бік і сказав, що вже не буде нападати. Я викликав швидку. Тут же я побачив, що у мене з руки кров бризкає", - розповів він.

Потім приїхала швидка. За його словами, лікарі спочатку почали говорити не з ним, а з дівчиною, з якою був Стерненко перед початком нападу.

"Потім підійшли (до Стерненка – УП), в’яло подивились на чоловіка і сказали, що він труп і забрали мене", - додав він.

За його словами, на даний момент йому не повідомляли про підозру.

Однак раніше у відео-стрімі у Facebook з місця інциденту Стерненко, коментуючи напад, говорив, що ніж належить йому:

"Я підходив до свого будинку, йшло мені на зустріч двоє людей, почали наносити удари, але я встиг застосувати свій ніж і ось один з нападників поранений, а у мене розрізана рука і дуже сильна кровотеча", - говорив Стерненко під час інциденту у відео.

Потім він ще раз сказав, що ніж був його.

"Я вчасно дістав ніж", - зауважив Стерненко, розповідаючи про свої поранення на руках.

В Одессе националист Стерненко зарезал бойца-десантника from Страна.ua on Vimeo.

Увечері 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Зазначалося, що чоловіки були озброєні холодною зброєю.

Стерненко заявив, що під час зіткнення отримав ножове поранення у руку.

Один з нападників утік, інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.

Це вже був третій напад на Стерненка.

1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї.

7 лютого на Стерненка вже нападали біля його будинку.

Тоді він вважав, що напад організував мер міста Геннадій Труханов.

14 грудня 2017 року Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для Сергія Стерненка у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

Стерненка підозрюють у збуті наркотиків. Активіст зазначив, що злочин, у скоєні якого його підозрюють, датується 2014 роком, а провадження проти нього відкрили 29 листопада 2017 року.

Видання "Думская" пише, що йдеться, ймовірно, про справу, розпочату 28 лютого 2014 року за фактом торгівлі курильними сумішами в мережі магазинів для риболовлі "Поплавок".

Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси.

25 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 608 тисяч гривень, яка була внесена головою Одеської облдержадміністрації Максимом Степановим.

Стерненко також відомий участю у зриві концерту російського артиста Костянтина Райкіна в Одеському театрі.

Читайте також: Активіст Сергій Стерненко, який блокує концерти: Бабкін хоч нагород із рук убивць не брав, з Лорак ситуація складніша.