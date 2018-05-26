Полиция отпустила участника конфликта со Стерненко

Полиция отпустила участника конфликта с экс-лидером одесской ячейки "Правого сектора" Сергеем Стерненко, в результате которого погиб человек.

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Сейчас он проходит как свидетель. Подозрение ему еще не объявили. Он был задержан в порядке статьи 208, был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказали помощь, потом с ним провели процессуальные действия, но статус у него сейчас как у свидетеля", - сказал Форостяк.

По его словам, в ближайшее время будет завершено предварительное следствие, которое позволит квалифицировать правонарушение. Причины смерти другого фигуранта дела пока полицией не разглашаются.

Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Стерненко заявил, что в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку.

Один из напавших убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.

Сам Стерненко сначала заявлял, что нож был его, а потом - что отобрал нож у нападавших.