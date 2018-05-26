Порошенко дивиться футбол у компанії короля, президента й прем'єра
Субота, 26 травня 2018, 23:00
Президент Петро Порошенко присутній на фінальному матчі Ліги Чемпіонів на НСК "Олімпійський" у Києві.
Про це він повідомив у Facebook.
"Разом з королем Іспанії Хуаном Карлосом І, президентом Естонії Керсті Кальюлайд та прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим вболіватимемо за класний футбол в серці України", - написав Порошенко.
"Яким би не був результат, для нашої країни – це вже перемога!", - додав він.
Як відомо, 26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбувається фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом".
Раніше в поліції повідомляли, що на фінал ЛЧ прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.
Лише з 8 години ранку суботи в аеропортах Києва оформлено 11,1 тисяч вболівальників.
Українська правда