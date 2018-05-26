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Порошенко дивиться футбол у компанії короля, президента й прем'єра

Субота, 26 травня 2018, 23:00

Президент Петро Порошенко присутній на фінальному матчі Ліги Чемпіонів на НСК "Олімпійський" у Києві.

Про це він повідомив у Facebook.

 
Фото прес-служби президента

"Разом з королем Іспанії Хуаном Карлосом І, президентом Естонії Керсті Кальюлайд та прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим вболіватимемо за класний футбол в серці України", - написав Порошенко.

 
 

"Яким би не був результат, для нашої країни – це вже перемога!", - додав він.

Як відомо, 26 травня у Києві на НСК "Олімпійський" відбувається фінальний матч ЛЧ-2018 між англійським "Ліверпулем" і іспанським "Реалом".  

Раніше в поліції повідомляли, що на фінал ЛЧ прибуде не менше 55 тисяч іноземних уболівальників.

Лише з 8 години ранку суботи в аеропортах Києва оформлено 11,1 тисяч вболівальників.

Українська правда

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Теми: Порошенкофутбол
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