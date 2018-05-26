Порошенко смотрит футбол в компании короля, президента и премьера

Президент Петр Порошенко присутствует на финальном матче Лиги Чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом он сообщил в Facebook.

Фото пресс-службы президента

"Вместе с королем Испании Хуаном Карлосом I, президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым будем болеть за классный футбол в сердце Украины", - написал Порошенко.

"Каким бы ни был результат, для нашей страны - это уже победа!", - добавил он.

Как известно, 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом".

Ранее в полиции заявляли, что на финал ЛЧ-2018 в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.

Только с 8:00 утра субботы в аэропортах Киева оформлено 11,1 тысяч болельщиков.