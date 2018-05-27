В Киеве возле НСК "Олимпийский" задержали 18 человек - полиция

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Воскресенье, 27 мая 2018, 00:17

В Киеве у входа на НСК "Олимпийский" спецназовцы задержали 18 человек, которые провоцировали людей.

Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает "Громадське".

По данным правоохранителей, задержанные выкрикивали "Динамо! Динамо!" и провоцировали конфликты.

В то же время Корищенко подчеркнул, что инцидентов с иностранными болельщиками пока удается избегать.

В Киев на финал Лиги Чемпионов прибыли более 20,2 тысячи иностранцев.

Лишь 26 мая в столицу прибыли 43 чартерных рейса - 23 с болельщиками "Ливерпуля" и 20 с фанами "Реала"

Ранее в полиции заявляли, что на финал ЛЧ-2018 в Киев прибудет не менее 55 тыс. иностранных болельщиков.

В день финала Лиги чемпионов в Киеве за порядком следили 10 тысяч правоохранителей.

Сам матч завершился победой мадридского "Реала".

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Темы: Киев
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