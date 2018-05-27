Ізраїль завдав удару по позиціях "ХАМАС" у Секторі Газа у відповідь

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Неділя, 27 травня 2018, 06:43

Авіація Ізраїлю завдала удару по об'єктах угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа у відповідь на перетин кордону і спробу  завдати шкоди прикордонній інфраструктурі.

Про це у Twitter повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю.

"Винищувачі Ізраїлю завдали удару по військвих цілях угруповання "ХАМАС" на півдні Сектора Газа.

Атака була проведена у відповідь на перетин кордону і спробу завдати шкоди прикордонній інфраструктурі", – підкреслили у прес-службі.

За даними ізраїльських військових, четверо порушників провели в Ізраїлі близько хвилини і повернулися на палестинську сторону кордону, коли на місце прориву висунувся армійський патруль.

"ХАМАС" несе відповідальність за всі загрози, які походять з території сектора Газа, і буде стикатися з наслідками своїх дій проти ізраїльських громадян і ізраїльського суверенітету", – йдеться у заяві.

Попередня атака ізраїльської авіації на військові об'єкти угруповання "ХАМАС" пройшла 17 травня, коли були завдані удари по будівлях та інфраструктурі у військовому комплексі.

Нагадаємо, в Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесено з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею своєї держави.

У зв'язку з цим на адміністративному кордоні Сектора Газа сталися заворушення, в результаті яких, за даними палестинського міністерства охорони здоров'я, загинули 58 осіб, 2700 - травмовані.

Європейський Союз закликав всі сторони до стриманості, щоб не допустити більшої кількості жертв.

Білий дім поклав провину на угруповання "ХАМАС". США заявили, що Ізраїль "має право захищати себе".

Теми: Ізраїль
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