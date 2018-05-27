Израиль нанес удар по позициям "ХАМАС" в Секторе Газа в ответ

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Воскресенье, 27 мая 2018, 06:43

Авиация Израиля нанесла удар по объектам группировки "ХАМАС" в секторе Газа в ответ на пересечение границы и попытки нанести вред пограничной инфраструктуре.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Истребители Израиля нанесли удар по военных целях группировки "ХАМАС"на юге Сектора Газа.

Атака была проведена в ответ на пересечение границы и попытку нанести вред пограничной инфраструктуре", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным израильских военных, четверо нарушителей провели в Израиле около минуты и вернулись на палестинскую сторону границы, когда на место прорыва выдвинулся армейский патруль.

"ХАМАС" несет ответственность за все угрозы, которые происходят с территории Сектора Газа, и будет сталкиваться с последствиями своих действий против израильских граждан и израильского суверенитета", - говорится в заявлении.

Предыдущая атака израильской авиации на военные объекты группировки "ХАМАС" прошла 17 мая, когда были нанесены удары по зданиям и инфраструктуре в военном комплексе.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

В связи с этим на административной границе Сектора Газа произошли беспорядки, в результате которых, по данным палестинского министерства здравоохранения, погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Европейский Союз призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв.

Белый дом возложил вину на группировку "ХАМАС". США заявили, что Израиль "имеет право защищать себя".

Темы: Израиль
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