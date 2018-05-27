В Киеве возле киоска, где избили пенсионера, стычка С14 и полиции

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Воскресенье, 27 мая 2018, 11:26

Рядом с киоском на рынке возле станции метро "Лесная", где 25 мая избили военного пенсионера, произошло столкновение между представителями праворадикальной организации С14 и правоохранителями.

Об этом сообщает в воскресенье "Громадське".

 

Участники С14 начали громить киоски, ломать ролеты. Полиция применила газ, после чего мужчины начали бросать камни в сторону правоохранителей.

 

"Пока неизвестно, принадлежат ли те киоски, которые попали под разгром, участникам избиения пенсионера", - отмечает "Громадське".

Также сообщается, что ранее на рынке демонтировали вывеску киоска, у которого произошел конфликт 25 мая, когда продавец ударил военного пенсионера. Также на рынке закрыты все учреждения грузинской и турецкой кухни.

 

В субботу полиция Киева сообщила, что правоохранители задержали мужчину, который избил военного пенсионера на рынке возле станции метро "Лесная".

 

"Происшествие произошло вчера (25 мая-ред.) на рынке. Во время конфликта мужчина с кулаками набросился на потерпевшего, который вступился за женщину, и затем скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сообщалось, что задержанный - гражданин другого государства, 1994 года рождения.

Темы: Киев полиция
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