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У "Борисполі" назвали кількість рейсів з фанатами, що прилітали на фінал ЛЧ

Неділя, 27 травня 2018, 17:59
У Борисполі назвали кількість рейсів з фанатами, що прилітали на фінал ЛЧ
фото з FB В.Трубнікова

Протягом 25-26 травня аеропорт "Бориспіль" прийняв і відправив 77 додаткових чартерних рейсів та 73 рейси бізнес-авіації.

Про це повідомила прес-секретар аеропорту Тетяна Ярош, пише Інтерфакс-Україна.

"Це кількість без урахування регулярних рейсів, а тільки за фанатамина і на 21,6% більше передбачуваної кількості рейсів, узгоджених для перевезення фанатів до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Києві", - зазначила вона. 

Ярош уточнила, що спочатку було заплановано прийняти 60 рейсів бізнес-авіації. Усі ці літаки вилетіли з Києва до 7:00 ранку 27 травня. 

Вона нагадала, що станом на 19:00 26 травня до "Борисполя" прилетіли 54 додаткових чартерних рейси, 52 рейси бізнес-авіації і три державних рейси (урядові борти).

"Це більше, ніж ми планували", - зазначила Ярош. 

Разом з тим аеропорт "Київ" збільшив прийом бізнес-джетів у зв'язку з фіналом ЛЧ приблизно у 5 разів. 

У "Борисполі" заявляли, що 26 травня в аеропорту відбудеться свято авіаційного споттингу та очікували прийняти 130 додаткових чартерів. 

У мережі учасники споттингу повідомляли, що 26 травня злітно-посадкова смуга аеропорту "Бориспіль" стала "стоянкою" і була повністю заповнена літаками, що привезли футбольних вболівальників. 

 
Фото з FB Віталія Трубнікова
 
 
скрін-шоти з ресурсу FlyRadar

Фінал Ліги чемпіонів-2018 відбувся у Києві ввечері 26 травня і завершився перемогою мадридського "Реалу"

До Києва на фінал ЛЧ прибули понад 20,2 тис. іноземців.

За порядком у Києві стежили 10 тисяч правоохоронців. Серйозних порушень у столиці зафіксовано не було, після матчу біля стадіону лише затримали 18 осіб, які провокували бійку із вболівальниками. 

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Теми: БориспільфутболКиївавіа
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