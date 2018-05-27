У "Борисполі" назвали кількість рейсів з фанатами, що прилітали на фінал ЛЧ

Протягом 25-26 травня аеропорт "Бориспіль" прийняв і відправив 77 додаткових чартерних рейсів та 73 рейси бізнес-авіації.

Про це повідомила прес-секретар аеропорту Тетяна Ярош, пише Інтерфакс-Україна.

"Це кількість без урахування регулярних рейсів, а тільки за фанатамина і на 21,6% більше передбачуваної кількості рейсів, узгоджених для перевезення фанатів до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Києві", - зазначила вона.

Ярош уточнила, що спочатку було заплановано прийняти 60 рейсів бізнес-авіації. Усі ці літаки вилетіли з Києва до 7:00 ранку 27 травня.

Вона нагадала, що станом на 19:00 26 травня до "Борисполя" прилетіли 54 додаткових чартерних рейси, 52 рейси бізнес-авіації і три державних рейси (урядові борти).

"Це більше, ніж ми планували", - зазначила Ярош.

Разом з тим аеропорт "Київ" збільшив прийом бізнес-джетів у зв'язку з фіналом ЛЧ приблизно у 5 разів.

У "Борисполі" заявляли, що 26 травня в аеропорту відбудеться свято авіаційного споттингу та очікували прийняти 130 додаткових чартерів.

У мережі учасники споттингу повідомляли, що 26 травня злітно-посадкова смуга аеропорту "Бориспіль" стала "стоянкою" і була повністю заповнена літаками, що привезли футбольних вболівальників.