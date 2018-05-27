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В "Борисполе" назвали количество рейсов с фанатами, прилетевших на финал ЛЧ

Воскресенье, 27 мая 2018, 17:59
В Борисполе назвали количество рейсов с фанатами, прилетевших на финал ЛЧ
фото из FB В.Трубникова

В течение 25-26 мая аэропорт "Борисполь" принял и отправил 77 дополнительных чартерных рейсов и 73 рейса бизнес-авиации.

Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Татьяна Ярош, пишет Интерфакс-Украина.

"Это количество - без учета регулярных рейсов, а только c фанатамина и на 21,6% больше предполагаемого количества рейсов, согласованных для перевозки фанатов к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве", - отметила она.

Ярош уточнила, что изначально было запланировано принять 60 рейсов бизнес-авиации. Все эти самолеты вылетели из Киева в 7:00 утра 27 мая.

Она напомнила, что по состоянию на 19:00 26 мая в "Борисполь" прилетели 54 дополнительных чартерных рейса, 52 рейса бизнес-авиации и три государственных рейса (правительственные борта).

"Это больше, чем мы планировали", - отметила Ярош.

Вместе с тем аэропорт "Киев" увеличил прием бизнес-джетов в связи с финалом ЛЧ примерно в 5 раз.

У "Борисполі" заявляли, що 26 травня в аеропорту відбудеться свято авіаційного споттингу та очікували прийняти 130 додаткових чартерів. 

У мережі учасники споттингу повідомляли, що 26 травня злітно-посадкова смуга аеропорту "Бориспіль" стала "стоянкою" і була повністю заповнена літаками, що привезли футбольних вболівальників. 

 
Фото из FB Виталия Трубникова
 
 
скрин-шоты с ресурса FlyRadar

Финал Лиги чемпионов-2018 состоялся в Киеве вечером 26 мая и завершился победой мадридского "Реала".

В Киев на финал ЛЧ прибыли более 20,2 тыс. иностранцев.

За порядком в Киеве следили 10 тыс. правоохранителей. Серьезных нарушений в столице зафиксировано не было, после матча возле стадиона только задержали 18 человек, которые провоцировали драку с болельщиками, позже их отпустили.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: БориспольфутболКиевавиа
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