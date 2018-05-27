FreeSentsov: У Запоріжжі та Миколаєві провели флешмоби на підтримку політв'язнів
У Запоріжжі та Миколаєві пройшли флешмоби на підтримку політв'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших ув'язнених у Росії українців.
Як повідомляє Крим.Реалії, у Запоріжжі експериментальний театр "Запорізька нова драма" та активісти Amnesty International влаштували читку п'єси "Заручини" про суд над Сенцовим та Кольченком.
Під час акції її учасники написали листи підтримки Сенцову, які планують переслати кінорежисеру у колонію.
Акція на підтримку українців, затриманих та ув’язнених в РФ з політичних мотивів, також пройшла у Миколаєві. Там учасники заходу 26 травня зібралися з плакатами на підтримку бранців Кремля.
27 травня у місті відбувся Парад вишиванок, який розпочався з флешмобу на підтримку ув'язнених у Росії українців.
Напередодні перформанс на підтримку Сенцова відбувся у Нью-Йорку на Таймс-Сквер.
14 травня Сенцов оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.
Акції на підтримку Сенцова регулярно відбуваються в Україні та по всьому світу. Так, 22 травня акцію влаштували під Адміністрацією президента з вимогою вжити заходів для звільнення Сенцова та прозорого звіту про роботу щодо звільнення політв'язнів.
В ніч на 26 травня у Києві під посольством РФ провели FreeSentsov Night.
Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести у різних містах світу 1 і 2 червня.
За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.
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