У Запоріжжі та Миколаєві пройшли флешмоби на підтримку політв'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших ув'язнених у Росії українців.

Як повідомляє Крим.Реалії, у Запоріжжі експериментальний театр "Запорізька нова драма" та активісти Amnesty International влаштували читку п'єси "Заручини" про суд над Сенцовим та Кольченком.

Під час акції її учасники написали листи підтримки Сенцову, які планують переслати кінорежисеру у колонію.

Акція на підтримку українців, затриманих та ув’язнених в РФ з політичних мотивів, також пройшла у Миколаєві. Там учасники заходу 26 травня зібралися з плакатами на підтримку бранців Кремля.

27 травня у місті відбувся Парад вишиванок, який розпочався з флешмобу на підтримку ув'язнених у Росії українців.

фото з fb катерини степанової

Акція на підтримку Сенцова відбулася у Гельсінкі: як повідомив посол України до Фінляндії та Ісландії Андрій Олефіров у Твіттері, учасники акції пройшлися центром міста до посольства РФ, пише Голос Америки.

Пройшли центром Гельсінкі до посольства рф, щоб вчергове привернути увагу фінів і гостей міста до українських політв‘язнів кремля #letmypeoplego #FreeSentsov et al. pic.twitter.com/M0Ou7Vs0fL — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) May 27, 2018

У Санкт-Петербурзі на набережній каналу Грибоєдова рух "Відкрита Росія" розмістив банер на підтримку Олега Сенцова.

У Лісабоні українська громада провела мітинг за звільнення Сенцова, повідомляє сайт svitua.org та Спілка українців у Португалії.

Напередодні перформанс на підтримку Сенцова відбувся у Нью-Йорку на Таймс-Сквер.