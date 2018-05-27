У Запоріжжі та Миколаєві пройшли флешмоби на підтримку політв'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших ув'язнених у Росії українців.

Як повідомляє Крим.Реалії, у Запоріжжі експериментальний театр "Запорізька нова драма" та активісти Amnesty International влаштували читку п'єси "Заручини" про суд над Сенцовим та Кольченком.

Під час акції її учасники написали листи підтримки Сенцову, які планують переслати кінорежисеру у колонію.

Акція на підтримку українців, затриманих та ув’язнених в РФ з політичних мотивів, також пройшла у Миколаєві. Там учасники заходу 26 травня зібралися з плакатами на підтримку бранців Кремля.

27 травня у місті відбувся Парад вишиванок, який розпочався з флешмобу на підтримку ув'язнених у Росії українців.

фото з fb катерини степанової

Напередодні перформанс на підтримку Сенцова відбувся у Нью-Йорку на Таймс-Сквер.