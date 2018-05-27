FreeSentsov: В Украине и мире провели флешмобы в поддержку политзаключенных

В Запорожье и Николаеве прошли флешмобы в поддержку политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко и других заключенных в России украинцев.

Как сообщает Крым.Реалии, в Запорожье экспериментальный театр "Запорожская новая драма" и активисты Amnesty International устроили читку пьесы "Заручини" о суде над Сенцовым и Кольченко.

Во время акции ее участники написали письма поддержки Сенцову, которые планируют переслать кинорежиссеру в колонию.

Акция в поддержку украинцев, задержанных и заключенных в РФ по политическим мотивам, также прошла в Николаеве. Там участники мероприятия 26 мая собрались с плакатами в поддержку узников Кремля.

27 мая в городе состоялся Парад вышиванок, который начался с флешмоба в поддержку заключенных в России украинцев.

фото из fb Е.степановой

Акция в поддержку Сенцова прошла в Хельсинки: как сообщил посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров в Твиттере, участники акции прошлись по центру города до посольства РФ, пишет Голос Америки.

Пройшли центром Гельсінкі до посольства рф, щоб вчергове привернути увагу фінів і гостей міста до українських політв‘язнів кремля #letmypeoplego #FreeSentsov et al. pic.twitter.com/M0Ou7Vs0fL — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) May 27, 2018

В Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова движение "Открытая Россия" разместило баннер в поддержку Сенцова.

В Лиссабоне украинская община провела митинг за освобождение Сенцова, сообщает сайт svitua.org и Союз украинцев в Португалии.

Накануне перформанс в поддержку Сенцова прошел в Нью-Йорке на Таймс-сквер.

14 мая Сенцов объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Акции в поддержку Сенцова регулярно проходят в Украине и по всему миру. Так, 22 мая акцию устроили под Администрацией президента Украины с требованием принять меры для освобождения Сенцова и отчета о работе по освобождению политзаключенных.

В ночь на 26 мая в Киеве под посольством РФ провели FreeSentsov Night.

Глобальную кампанию за освобождение узников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев.

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