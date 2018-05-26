У Києві під будівлею посольства РФ в Україні влаштували нічну акцію на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів.

Учасники акції "підпалили" посольство - за допомогою проектора підсвітили будинок язиками полум'я і висвітили на ньому зображення Сенцова, пише "Крим. Реалії".

Також на будівлю посольства спроектували зображення інших політв'язнів українців, звільнення яких вимагає голодуючий Сенцов.

Участь в акції також взяв колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв

Разом з тим підписи відомих спортсменів та зірок світового футболу під зверненням до президента РФ Володимира Путіна із вимогою негайно звільнити Олега Сенцова збирає мер Києва Віталій Кличко.

Частину підписів Кличко зібрав під час Турніру чемпіонів УЄФА, який відбувся у рамках фіналу ЛЧ у центрі Києва.

Як повідомили у прес-службі мера Києва, лист Кличка вже підписали екс-гравець збірної України з футболу Євген Левченко, амбасадор Ліги Чемпіонів УЄФА Ія Андрущак, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, англійський футбольний фрістайлер Біллі Вінгров, гравець збірної Ямайки з футболу Джеремі Лінч, екс-гравець збірної Франції та клубів "Олімпік" "Марсель", "Мілан", "Челсі" Марсель Десаї, англійський футболіст Стен Коллімор, португальський футболіст Жозе Бозінгва, боксер Володимир Кличко та інші спортсмени.

"Я ... разом із багатьма небайдужими громадянами, всесвітньо відомими спортсменами та зірками світового футболу звертаюся до президента РФ негайно звільнити українського письменника та режисера Олега Сенцова. Також звертаюся до світової спільноти, демократичних інституцій активізувати зусилля щодо звільнення незаконно ув'язненого Сенцова", – йдеться у зверненні Кличка.

У листі зазначається, що ув’язнення Сенцова – кричущий приклад порушення прав людини, його тримають у в’язниці за сфабрикованою справою, а здоров’я політв'язня стрімко погіршується.

У центрі Києва магазин українських брендових товарів "Всі Свої" розмістив на своїх вітринах банери на підтримку Сенцова.

Як зазначено у повідомленні магазину у Facebook, таким чином вони висловлюють підтримку Сенцову, оскільки "не можуть і не хочуть допустити загибелі співвітчизника, чесної і мужньої людини".

"Наші вітрини - це наш голос. Вони виходять на головну вулицю столиці, повз них проходять тисячі людей - як українських, так і іноземних громадян. Ми змінили вітрини, щоб висловити свою позицію, оскільки Сенцов - наш співвітчизник, незаконно засуджений в Росії до 20 років ув'язнення, оголосив голодування", - йдеться у заяві.

Також до акції на підтримку Сенцова приєднався Аеропорт "Київ" (Жуляни). Як повідомила у Facebook режисер Поліна Кельм, з 25 травня на табло аеропорту буде постійно присутня строка #FREESENTSOV.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили у підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі.

Наразі Сенцов перебуває у колонії "Білий ведмідь" у м.Лабитнангі на півночі РФ. У листі сестрі він повідомив, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я.

14 травня Сенцов оголосив голодування, допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Адреса, на яку можна писати листи режисеру: 677004, г. Якутск, ул. Очиченко, д. 25, Сенцову Олегу Геннадиевичу, 1976 г. р.

У центрі Москви відбулися одиночні пікети на підтримку незаконно ув'язненого в РФ Сенцова, у Києві акцію провели біля посольства РФ.

Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести у різних містах світу 1 і 2 червня.

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