У Києві під будівлею посольства РФ в Україні влаштували нічну акцію на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів.

Учасники акції "підпалили" посольство - за допомогою проектора підсвітили будинок язиками полум'я і висвітили на ньому зображення Сенцова, пише "Крим. Реалії".

Також на будівлю посольства спроектували зображення інших політв'язнів українців, звільнення яких вимагає голодуючий Сенцов.