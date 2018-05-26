Під посольством РФ у Києві влаштували ще одну акцію, вимагаючи свободу Сенцову

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Субота, 26 травня 2018, 09:28

У Києві під будівлею посольства РФ в Україні влаштували нічну акцію на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів.

Учасники акції "підпалили" посольство - за допомогою проектора підсвітили будинок язиками полум'я і висвітили на ньому зображення Сенцова, пише "Крим. Реалії".

Також на будівлю посольства спроектували зображення інших політв'язнів українців, звільнення яких вимагає голодуючий Сенцов.

 

Теми: Сенцов Росія акції
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