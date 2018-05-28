Морпіх, що зник після бою на Маріупольському напрямку, знайшовся

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Понеділок, 28 травня 2018, 11:09

Морський піхотинець 36 окремої бригади, який у неділю зник після зіткнення з бойовиками біля Павлополя, знайшовся.

Про це в коментарі телеканалу "112 Україна" повідомив представник прес-центру Операції об'єднаних сил Віктор Шубець.

В даний час стан здоров'я армійця задовільний, його життю нічого не загрожує.

"З сьогоднішнього дня військовослужбовець, який під час бою втратив зв'язок зі своїм підрозділом, успішно прибув до розташування. Він сам повернувся", - зазначив Шубець.

Як повідомлялося, у неділю ввечері 36 окрема бригада морської піхоти заявила про зникнення військового після бойового зіткнення з бойовиками на Маріупольському напрямку.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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