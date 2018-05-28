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Морпіха, що зник після бою в неділю, досі шукають

Понеділок, 28 травня 2018, 14:28

Морського піхотинця 36 окремої бригади, який зник 27 травня після бойового зіткнення з бойовиками на маріупольському напрямку, досі шукають.

Про це телеканалу "112 Україна" розповів представник прес-центру Операції об'єднаних сил Віктор Шубець.

Він спростував свою ж інформацію, що начебто боєць сам повернувся до військової частини.

"Станом на 8:00 була інформація, що військовослужбовець, який зник, знайдений і його життю нічого не загрожує. На жаль, через годину інформація з'явилася інша. На жаль, ми його поки не знайшли, і його доля нам не відома", - зазначив він.

Як повідомлялося, у неділю ввечері 36 окрема бригада морської піхоти заявила про зникнення військового після бойового зіткнення з бойовиками на Маріупольському напрямку.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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