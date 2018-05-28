Морпех, исчезнувший после боя на Мариупольском направлении, нашелся

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Понедельник, 28 мая 2018, 11:09

Морской пехотинец 36 отдельной бригады, который в воскресенье исчез после столкновения с боевиками возле Павлополя, нашелся.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец.

В настоящее время состояние здоровья армейца удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

"С сегодняшнего дня военнослужащий, который во время боя потерял связь со своим подразделением, успешно прибыл в расположение. Он сам вернулся", – отметил Шубец.

Как сообщалось, в воскресенье вечером 36 отдельная бригада морской пехоты заявила об исчезновении военного после боевого столкновения с боевиками на Мариупольском направлении.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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