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Морпеха, исчезнувшего после боя в воскресенье, еще ищут

Понедельник, 28 мая 2018, 14:28

Морского пихотинца 36 отдельной бригады, пропавшего 27 мая после боевого столкновения с боевиками на мариупольском направлении на Донбассе, до сих пор ищут.

Об этом телеканалу "112 Украина" рассказал представитель пресс-центра Операции объединенных сил Виктор Шубец.

Он опроверг свою же информацию, что якобы боец сам вернулся в воинскую часть.

"По состоянию на 8:00 была информация, что военнослужащий, который пропал, найден и его жизни ничего не угрожает. К сожалению, через час информация появилась другая. К сожалению, мы его пока не нашли, и его судьба нам не известна", – отметил он.

Как сообщалось, в воскресенье вечером 36 отдельная бригада морской пехоты заявила об исчезновении военного после боевого столкновения с боевиками на Мариупольском направлении.

Темы: Объединенные силы на Донбассе
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