Из Украины выехало 30,5 тысяч болельщиков - пограничники

Пограничники оформили на выезд из Украины более 30,5 тысяч участников и болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает в понедельник сайт Госпогранслужбы.

Отмечается, что, как и прибытие, оформление болельщиков на выезд из Украины в основном проходило в столичных аэропортах, а также в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска.

Кроме того, большое количество болельщиков, которые были на футбольном празднике, отбыли через автомобильные пункты пропуска автобусами, автомобилями, небольшими организованными группами через западный участок границы.

Как сообщалось, 27 мая председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что во время проведения финальных матчей УЕФА Украину посетили почти 25 тысяч гостей и болельщиков.

Финал Лиги чемпионов УЕФА между командами "Реал" и "Ливерпуль" на стадионе НСК "Олимпийский" посетили 53 500 болельщиков.

26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом". Матч завершился победой мадридского "Реала".