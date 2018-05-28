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У Міноборони розповіли, де в понеділок стріляють бойовики

Понеділок, 28 травня 2018, 14:58

З опівночі понеділка з боку бойовиків зафіксовано 7 прицільних обстрілів.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Ворожі вогневі провокації з гранатометів різних типів та іншого піхотного озброєння спостерігалися поблизу Новозванівки, Мар’їнки, Водяного та Широкиного.

З початку доби втрат серед українських захисників немає.

Водночас Гуцуляк підтвердив, що 27 травня внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення різних ступенів. Їх доставлено до медичних закладів.

Загалом протягом минулої доби, 27 травня, зафіксовано 22 прицільні обстріли оборонних позицій підрозділів Об’єднаних сил. Російсько-окупаційні війська здійснили 6 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустили близько 30 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм.

Українські військові вели активну оборону застосовуючи у відповідь штатне піхотне озброєння: гранатомети та стрілецьку зброю.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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