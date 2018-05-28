В Минобороны рассказали, где в понедельник стреляют боевики

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Понедельник, 28 мая 2018, 14:58

С полуночи понедельника со стороны боевиков зафиксировано 7 прицельных обстрелов.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Вражеские огневые провокации из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения наблюдались вблизи Новозвановки, Марьинки, Водяного и Широкино.

С начала суток потерь среди украинских защитников нет.

В то же время Гуцуляк подтвердил, что 27 мая в результате боевых действий двое украинских военных получили ранения различной степени. Они доставлены в медицинские учреждения.

Всего за прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировано 22 прицельных обстрела оборонительных позиций подразделений Объединенных сил. Российско-оккупационные войска осуществили 6 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустили около 30 мин из минометов калибров 120 и 82 мм.

Украинские военные вели активную оборону, применяя в ответ штатное пехотное вооружение: гранатометы и стрелковое оружие.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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