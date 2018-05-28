Порошенко: "Джавеліни" будуть використані лише в разі провокацій

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Понеділок, 28 травня 2018, 15:12

Президент Петро Порошенко наголошує, що протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" будуть використовуватися лише в разі провокацій або наступу бойовиків.

Про це він написав у понеділок в Facebook.

"Джавелін" - це, перш за все, оборонна зброя. Наші збройні сили будуть використовувати їх виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольних Кремлю", - йдеться в повідомленні.

Президент пояснив, що комплекс "Джавелін", який Україна отримала від США, працює за принципом "вистрілив-забув": оператор не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі, а залишає позицію безпосередньо після пуску.

Як повідомлялося, 30 квітня президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin.

22 травня вперше в Україні відбулися випробування американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Українська правда
Теми: Порошенко зброя
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