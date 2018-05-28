Порошенко: "Джавелины" будут использованы только в случае провокаций
Президент Петр Порошенко заявляет, что противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" будут использоваться только в случае провокаций или наступления боевиков.
Об этом он написал в понедельник в Facebook.
"Джавелин" - это, прежде всего, оборонительное оружие. Наши вооруженные силы будут использовать их исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю", - говорится в сообщении.
Президент пояснил, что комплекс "Джавелин", который Украина получила от США, работает по принципу "выстрелил-забыл": оператор не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели, а оставляет позицию непосредственно после пуска.
30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.
22 мая впервые в Украине состоялись испытания американских ракетных комплексов Javelin.