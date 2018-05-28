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Порошенко: "Джавелины" будут использованы только в случае провокаций

Понедельник, 28 мая 2018, 15:12
Порошенко: Джавелины будут использованы только в случае провокаций

Президент Петр Порошенко заявляет, что противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" будут использоваться только в случае провокаций или наступления боевиков.

Об этом он написал в понедельник в Facebook.

"Джавелин" - это, прежде всего, оборонительное оружие. Наши вооруженные силы будут использовать их исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю", - говорится в сообщении.

Президент пояснил, что комплекс "Джавелин", который Украина получила от США, работает по принципу "выстрелил-забыл": оператор не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели, а оставляет позицию непосредственно после пуска.

30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

22 мая впервые в Украине состоялись испытания американских ракетных комплексов Javelin.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоОРДЛОоружиеСША
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