В Україні вперше випробували американські Javelin

Вперше в Україні відбулися випробування американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у Facebook 22 травня.

"Вперше в Україні відбулися випробування протитанкового ракетного комплексу Javelin", - сказав Порошенко і додав, що 22 травня відбулися пуски не лише американської зброї, а й української, зокрема "Стугни".

Президент також додав, що ця зброя оборонного характеру і буде застосовуватися в разі наступу Росії на позиції українських військ.

30 квітня президент Петро Порошенко підтвердив надходження в Україну протитанкових ракетних комплексів американського виробництва Javelin.

Глава Міноборони Степан Полторак повідомив, що практична робота Збройних сил України з протитанковими ракетними комплексами американського виробництва Javelin розпочнеться 2 травня.

23 грудня 2017 р. у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості". Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.