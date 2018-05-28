РФ погрожує перебоями в роботі Apple, якщо не допоможе у боротьбі з Telegram

Роскомнагляд вимагає від компанії Apple припинити поширення на території РФ додатку Telegram в онлайн-магазині компанії AppStore, в іншому випадку "можливі дії щодо порушення функціонування зазначених вище сервісів Apple".

Відповідний лист Роскомнагляд направив на адресу компанії 28 травня, повідомляє Інтерфакс.

"Роскомнагляд направив компанії Apple лист з вимогою припинити поширення на території РФ розміщеного в AppStore додатку Telegram Messenger, а також розсилку його сервісних пуш-повідомлень для російських користувачів", - зазначили у відомстві.

Регулятор "у найкоротші терміни чекає відповіді від Apple про дії щодо блокування додатку Telegram і про подальші дії компанії, спрямованих на вирішення цих проблемних питань".

У Роскомнагляді додали, що в іншому випадку "можливі дії щодо порушення функціонування зазначених вище сервісів Apple".

Зазначимо, це вже другий лист Роскомнагляду на адресу Apple і Google: 17 квітня відомство направляло аналогічний лист з вимогою про видалення месенджера Telegram з магазинів додатків компаній.

13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокування, які не вимагають дій від користувачів.

16 квітня 2018 року російські провайдери почали блокувати Telegram на території РФ. В рамках обмеження доступу до Telegram було заблоковано понад 15 мільйонів IP-адрес, також був закритий доступ майже до половини IP-адрес сервісу Amazon.

Користувачі мережі повідомляли також про проблеми з доступом до сайту Google в РФ.

У Роскомнагляді заявили, що Google і Microsoft "допомагають владі блокувати Telegram": припинили надавати месенджеру Telegram можливості для обходу блокування в РФ.