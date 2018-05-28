РФ грозит перебоями в работе Apple, если не поможет в борьбе с Telegram

Роскомнадзор потребовал от компании Apple прекратить распространение на территории РФ приложения Telegram в онлайн магазине компании AppStore, в противном случае "возможны действия по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple".

Соответствующее письмо Роскомнадзор направил в компанию 28 мая, сообщает Интерфакс.

"Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории РФ размещенного в AppStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных пуш-уведомлений для российских пользователей", - отметили в ведомстве.

Регулятор "в кратчайшие сроки ждет ответа от Apple о действиях по блокировке приложения Telegram и о дальнейших действиях компании, направленных на решение данных проблемных вопросов".

В Роскомнадзоре добавили, что в противном случае "возможны действия по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple".

Отметим, это уже второе письмо Роскомнадзора в адрес Apple и Google: 17 апреля ведомство направляло аналогичное письмо с требованием об удалении мессенджера Telegram из магазинов приложений компаний.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

16 апреля 2018 г. российские провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram на территории РФ. В рамках ограничения доступа к Telegram Роскомнадзор заблокировал более 15 миллионов IP-адресов, по которым жители РФ могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти к половине IP-адресов сервиса Amazon.

Пользователи сети сообщали также о проблемах с доступом к сайту Google в России.

В Роскомнадзоре заявляли, что Google и Microsoft "помогают власти блокировать Telegram": прекратили предоставлять мессенджеру Telegram возможности для обхода блокировки в РФ.