РФ: засуджений учасник акції "Він вам не Дімон" почав голодувати на підтримку Сенцова

У Росії учасник акції протесту "Він вам не Дімон" Станіслав Зимовець, якого в липні минулого року засудили до двох років і шести місяців колонії загального режиму, оголосив безстрокове голодування.

Про це розповіла адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Світлана Сидоркіна, повідомляє проект Радіо Свобода "Настоящее время".

За словами адвоката, Зимовець пішов на такий крок на знак підтримки українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх 64 політв'язнів українців в Росії.

Станіслава Зимовця засудили до двох років і шести місяців колонії загального режиму в липні 2017 року. Він нібито кинув шматок цегли в спину підполковника Котенєва, здійснивши тим самим безпечне для життя і здоров'я насильство щодо представника влади.

Звинувачення просило засудити його до трьох років колонії, "з огляду на підвищену суспільну небезпеку злочину".

Сам Зимовець не визнає провину.

Раніше на підтримку Сенцова і його вимог голодування оголосив український військовий Олександр Шумков, заарештований в Росії за звинуваченням в участі в "Правому секторі".

Нагадаємо, 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Адреса, на яку можна писати листи режисеру: 677004, г. Якутск, ул. Очиченко, д. 25, Сенцову Олегу Геннадиевичу, 1976 г. р.

Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести у різних містах світу 1 і 2 червня.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.

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