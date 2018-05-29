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РФ: осужденный участник акции "Он вам не Димон" начал голодать в поддержку Сенцова

Вторник, 29 мая 2018, 01:25

В России участник акции протеста "Он вам не Димон" Станислав Зимовец, которого в июле прошлого года приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, объявил бессрочную голодовку.

Об этом рассказала адвокат международной правозащитной группы "Агора" Светлана Сидоркина, сообщает проект Радио Свобода "Настоящее время".

По словам адвоката, Зимовец пошел на такой шаг знак поддержки украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку, требуя освободить всех 64 политзаключенных украинцев в России.

Станислава Зимовца приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима в июле 2017 года. Он якобы бросил кусок кирпича в спину подполковника Котенева, совершив тем самым неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти.

Обвинение просило приговорить его к трем годам колонии, "учитывая повышенную общественную опасность преступления".

Сам Зимовец не признает вину.

Ранее в поддержку Сенцова и его требований голодовку объявил украинский военный Александр Шумков, арестованный в России по обвинению в участии в "Правом секторе".

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Адрес, по которому можно писать письма режиссеру: 677004, г. Якутск, ул.Очиченко, д. 25, Сенцов Олег Геннадиевич, 1976 г. р.

Глобальную кампанию за освобождение узников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев. 

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Темы: Росcияполитзаключенные
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