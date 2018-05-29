У Росії заочно заарештували Антона Геращенка

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Вівторок, 29 травня 2018, 03:54

Басманний суд Москви ухвалив заочно заарештувати на два місяці народного депутата Верховної ради Антона Геращенка.

Інформацію про це прокоментував сам нардеп на своїй сторінці в facebook.

"Басманний суд міста Москви ухвалив заочно заарештувати мене за те, що я закликав документувати злочини російських військових проти мирного населення в Сирії", - написав він.

"Заклик фіксувати військові злочини російських військових Слідчий комітет і суд трактує, як заклики до тероризму з мого боку", - підкреслив Геращенко.

Як повідомляють російські ЗМІ, рішення про заочний арешт Геращенка було винесено 22 травня Басманним судом Москви.

У Росії його звинувачують в "публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, публічному виправданні тероризму або пропаганді тероризму з використанням ЗМІ та мережі Інтернет". Максимальне покарання за цією статтею становить сім років позбавлення волі.

Відзначається також, що Росія оголосила Геращенка в міжнародний розшук.

Теми: Геращенко Антон Росія
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