Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать на два месяца народного депутата Верховной рады Антона Геращенко.

Информацию об этом прокомментировал сам нардеп на своей странице в facebook.

"Басманный суд города Москвы постановил заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии", - написал он.

"Призыв фиксировать военные преступления российских военных Следственный комитет и суд трактует, как призывы к терроризму с моей стороны", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщают российские СМИ, решение о заочном аресте Геращенка было вынесено 22 мая Басманным судом Москвы.

В России его обвиняют в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием СМИ и сети Интернет". Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Отмечается также, что Россия объявила Геращенка в международный розыск.