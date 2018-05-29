В России заочно арестовали Антона Геращенка

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Вторник, 29 мая 2018, 03:54

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать на два месяца народного депутата Верховной рады Антона Геращенко. 

Информацию об этом прокомментировал сам нардеп на своей странице в facebook.

"Басманный суд города Москвы постановил заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии", - написал он.

"Призыв фиксировать военные преступления российских военных Следственный комитет и суд трактует, как призывы к терроризму с моей стороны", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщают российские СМИ, решение о заочном аресте Геращенка было вынесено 22 мая Басманным судом Москвы.

В России его обвиняют в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием СМИ и сети Интернет". Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Отмечается также, что Россия объявила Геращенка в международный розыск.

Темы: Геращенко Антон Росcия
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