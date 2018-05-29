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У Путіна заявили, що не отримували пропозицій про обмін Сенцова на Вишинського

Вівторок, 29 травня 2018, 13:25

Пропозиція про обмін незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на заарештованого в Україні керівника РІА "Новости Украина" Кирила Вишинського в Москву не надходила.

Про це у вівторок заявив журналістам прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "ТАСС"

"Питання про обмін ніхто не ініціював, наскільки мені відомо. Мені не відомо про те, щоб такі ініціативи надходили", - сказав Пєсков.

Він висловив сумнів у доцільності подібного обміну, заявивши, що Сенцов "засуджений за серйозним звинуваченням".

На уточнююче запитання, хто повинен ініціювати переговори про обмін, Пєсков відповів, що не знає, а також сумнівається, що від когось раніше надходили такі пропозиції.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримуючу терапію.

Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести у різних містах світу 1 і 2 червня. 

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.

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Українська правда
Теми: ПутінРосіяСенцовполітв'язні
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