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У Путина заявили, что не получали предложений об обмене Сенцова на Вышинского

Вторник, 29 мая 2018, 13:25

Предложение об обмене незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на арестованного в Украине руководителя РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского в Москву не поступало.

Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "ТАСС"

"Вопрос об обмене никто не инициировал, насколько мне известно. Мне не известно о том, чтобы такие инициативы поступали", – сказал Песков.

Он высказал сомнение в целесообразности подобного обмена, заявив, что Сенцов "осужден по серьезному обвинению".

На уточняющий вопрос, кто должен инициировать переговоры об обмене, Песков ответил, что не знает, а также сомневается, что от кого-то ранее поступали такие предложения.

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

Глобальную кампанию за освобождение узников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в настоящее время в РФ по политическим мотивам осуждены 64 украинцев. 

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Украинская правда
Темы: ПутинРосcияСенцовполитзаключенные
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