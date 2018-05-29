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Суд у справі Крисіна перенесли через його відмову виходити з камери

Вівторок, 29 травня 2018, 15:29
Суд у справі Крисіна перенесли через його відмову виходити з камери

Судове засідання у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія відклали на 31 травня, оскільки підозрюваний Юрій Крисін відмовився залишити свою камеру в СІЗО і взяти участь у слуханні.

Про це повідомляє у Facebook вдова Веремія Світлана Кирилаш.

"Криса відмовляється виходити з камери. Тому сьогодні не було ні доставки, ні відеоконференції. Наступне засідання 31 травня о 13:00", - написала вона.

Кирилаш поскаржилася, що провадження тягнеться ще з початку березня, а досі навіть не зачитали обвинувальний акт.

"Єдине досягнення - що персонажа відправили в СІЗО", - зазначає вона.

За словами Кирилаш, замість Крисіна приїхала його захисник Тетяна Гнатюк, щоб пояснити причини своєї неявки в попередні засідання.

 
Тетяна Гнатюк

На цьому відео можна побачити, де зараз сидить Крисін.

Після трьох років суду 22 грудня 2017 року суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Прокуратура та потерпілі оскаржили вирок.

Адвокат матері Веремія Вікторія Дейнека упевнена, що у Крисіна є покровителі, і не виключено, що у правоохоронній системі.

Веремія убили поблизу Михайлівської площі у Києві в ніч на 19 лютого 2014 року, в розпал сутичок з "майданівцями". За версією слідства, безпосередньо вбивство журналіста здійснив мешканець Горлівки (Донецька область) Джалал Алієв.

24 травня 2018 року Печерський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття кримінального провадження проти Крисіна.

29 травня Вища рада правосуддя звільнила суддю Лінника.

Українська правда

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Теми: вбивствосудМайдан
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