ВРП звільнила суддю, який дав умовний термін Крисіну

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Вівторок, 29 травня 2018, 12:37

Вища рада правосуддя звільнила суддю Шевченківського районного суду Києва Олега Лінника, який дав умовний термін організатору "тітушок" Юрію Крисіну.

Відповідне рішення ухвалили члени ВРП на засіданні 29 травня.

Лінник сам подав заяву про відставку.

22 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник засудив Крисіна до 4 років умовно за причетність до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.

Прокуратура просила призначити йому 6 років в'язниці.

Суд встановив, що Крисін свідомо в групі інших "тітушок" бив битою Веремія увечері 18 лютого 2014 року біля Михайлівської площі.

Один з "тітушок" у процесі побиття вистрілив у журналіста і смертельно поранив його.

Суд вирішив, що Крисін винен у хуліганстві.

Генеральна прокуратура подала апеляцію на вирок суду щодо умовного терміну для Крисіна.

Українська правда
Теми: суд тітушки
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