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Суд по делу Крысина перенесли из-за его отказа выходить из камеры

Вторник, 29 мая 2018, 15:29
Суд по делу Крысина перенесли из-за его отказа выходить из камеры

Судебное заседание по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия отложили на 31 мая, поскольку подозреваемый Юрий Крысин отказался оставить свою камеру в СИЗО и принять участие в слушании.

Об этом сообщает в Facebook вдова Веремия Светлана Кирилаш.

"Крыса отказывается выходить из камеры. Поэтому сегодня не было ни доставки, ни видеоконференции. Следующее заседании 31 мая в 13:00", - написала она.

Кирилаш пожаловалась, что производство тянется еще с начала марта, а до сих пор даже не зачитали обвинительный акт.

"Единственное достижение - что персонажа отправили в СИЗО", - отмечает она.

По словам Кирилаш, вместо Крысина приехала его защитник Татьяна Гнатюк, чтобы объяснить причины своей неявки на предыдущие заседания.

 
Татьяна Гнатюк

На этом видео можно увидеть, где сидит Крысин.

После трех лет суда 22 декабря 2017 года судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы условно руководителя за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор.

Адвокат матери Веремия Виктория Дейнека уверена, что у Крысина есть покровители, и не исключено, что в правоохранительной системе.

Веремия убили около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки Джалал Алиев.

24 мая Печерский районный суд Киева отменил постановление Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства против  Крысина.

29 мая Высший совет правосудия уволил судью Линника.

Украинская правда
Темы: убийствосудМайдан
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