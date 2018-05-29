Афера Мельника: прокуратура сподівається повернути державі 12 млн

Прокуратура Київської області пред’явила 6 позовів про стягнення понад 12 мільйонів гривень, які держава виплатила за договором оренди реабілітаційно-оздоровчого комплексу, укладеного з комерційною структурою, яка наближена до екс-ректора податкової академії Петра Мельника.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Установлено, що реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір", який перебував у державній власності на балансі Національного Університету Державної податкової служби України, та використовувався для забезпечення діяльності закладу освіти в якості гуртожитку для проживання студентів університету, у 2007 році передано приватному навчальному закладу", - розповіли у прокуратурі.

Цей комплекс площею майже 8 тис кв м, розташований у смт Ворзель Київської області. За даними прокуратури, його передали приватному закладу, засновниками та керівниками якого були близькі родичі Мельника.

"У подальшому державний навчальний заклад вимушений був орендувати це майно і за період з 2009 по 2013 роки, за рахунок коштів державного бюджету України, сплатив орендну плату на суму понад 12 млн грн", - зазначають у відомстві.

Через це Ірпінський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури заявив 6 позовів про визнання договорів оренди недійсними.

Крім того, в цих позовах також йдеться про стягнення з Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю понад 12 млн гривень незаконно сплаченої Університетом державної фіскальної служби України орендної плати.

У прокуратурі нагадали, що в 2017 році було розірвано один із вищезгаданих договорів оренди, "як такий, що завідомо спрямований на незаконне заволодіння коштами Державного бюджету України.

Тоді на користь держави вдалося стягнути 1,4 млн грн сплачених за 2014 рік університетом Державної податкової служби за оренду державного майна (реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір"), що раніше перебувало на його балансі.

В липні 2013 року Мельника затримали в його кабінеті при отриманні хабара.

7 серпня на нього одягли спеціальний браслет, який дозволяє відстежувати всі переміщення заарештованого. У ніч на 9 серпня Мельник зняв браслет і зник, а згодом знайшовся у США.

Після перемоги Євромайдану Мельник повернувся в Україну.

8 липня 2015 року Ірпінський суд виправдав екс-ректора у справі про хабарництво.

13 липня Мельнику пред'явили нову підозру в іншій справі про розкрадання.

5 грудня 2017 року Бородянський райсуд Київської області визнав його невинуватим і виправдав.

Прокуратура подала апеляцію на виправдальний вирок для Мельника – Апеляційний суд Київської області відкрив провадження 15 січня 2018 року.