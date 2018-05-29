Афера Мельника: прокуратура надеется вернуть государству 12 млн

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Вторник, 29 мая 2018, 19:43

Прокуратура Киевской области предъявила 6 исков о взыскании более 12 млн гривен, которые государство выплатило по договору аренды реабилитационно-оздоровительного комплекса, заключенного с коммерческой структурой, приближенной к экс-ректору налоговой академии Петру Мельнику.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что реабилитационно-оздоровительный комплекс "Сосновый бор", который находился в государственной собственности на балансе Национального университета Государственной налоговой службы Украины, и использовался для обеспечения деятельности учебного заведения в качестве общежития для проживания студентов университета, в 2007 году передан частному учебному заведению" , - рассказали в прокуратуре.

Этот комплекс площадью почти 8 тыс кв м, расположенный в г. Ворзель Киевской области. По данным прокуратуры, его передали частному заведению, учредителями и руководителями которого были близкие родственники Мельника.

"В дальнейшем государственное учебное заведение вынуждено было арендовать это имущество и за период с 2009 по 2013 годы за счет средств государственного бюджета Украины, оплатило арендную плату на сумму более 12 млн грн", - отмечают в ведомстве.

Поэтому Ирпенский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры заявил 6 исков о признании договоров аренды недействительными.

Кроме того, в этих исках также говорится о взыскании с Ирпенской финансово-юридической академии в форме общества с ограниченной ответственностью более 12 млн гривен незаконно уплаченных Университетом государственной фискальной службы Украины арендной платы.

В прокуратуре напомнили, что в 2017 году был расторгнут один из вышеупомянутых договоров аренды, "как, заведомо направленый на незаконное завладение средствами Государственного бюджета Украины".

Тогда в пользу государства удалось взыскать 1,4 млн гривен уплаченных за 2014 год университетом Государственной налоговой службы за аренду государственного имущества (реабилитационно-оздоровительный комплекс "Сосновый бор"), которое ранее находилось на его балансе.

В июле 2013 года Мельника задержали в его кабинете при получении взятки.

7 августа на него надели специальный браслет, который позволяет отслеживать все перемещения арестованного. В ночь на 9 августа Мельник снял браслет и исчез, а затем нашелся в США.

После победы Майдана экс-ректор вернуся в Украину.

8 июля 2015 года Ирпенский суд оправдал экс-ректора по делу о взяточничестве.

13 июля Мельнику предъявили новое подозрение в другом деле о хищении.

5 декабря 2017 года Бородянский райсуд Киевской области признал его невиновным и оправдал.

Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор для Мельника – Апелляционный суд Киевской области открыл производство 15 января 2018 года.

Украинская правда
Темы: Мельник прокуратура Киевская область
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