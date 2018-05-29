В Киеве застрелили Аркадия Бабченко, появились новые подробности

Неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко в его доме. От полученных ранений он скончался в карете скорой помощи.

Об этом Украинской правде сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

*На следующий день, в среду, оказалось, что убийство Бабченко было инсценировано СБУ и ГПУ для выявления и задержания заказчика этого "теракта". Детали читайте здесь.

"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал Тракало.

Журналист Айдер Муждабаев рассказал в комментарии УП, что Бабченко выходил в магазин, а его жена осталась дома.

"Он выходил в магазин, возвращался уже домой и при входе в квартиру его застрелили", - сказал Муждабаев.

По его словам, всего было три выстрела в спину.

ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.

фото: Эльдар Сарахман, УП

По сообщению МВД Украины, "на линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший умер".

Народный депутат Антон Геращенко сообщил в Facebook, что Бабченко пошел в магазин, потому что дома закончился хлеб.

"Убийца его ждал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - написал нардеп.

"Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и на Украине", - отметил Геращенко.

В своем последнем сообщении в Facebook Аркадий Бабченко вспомнил о катастрофе с вертолетом, который сбили над небом на Донбассе.

Бабченко написал, что тогда генерал Кульчицкий не взял его на вертолет из-за перегрузки. Вспоминая эту катастрофу, Бабченко отметил, что ему повезло и это был его второй день рождения.

Ранее Муждабаев сообщил в Facebook,что неизвестные стреляли в Бабченко.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Отвезли в больницу. Ищу в которую, еду туда", - написал он.

Аркадий Бабченко - российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России, переехал жить в Прагу, потом в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах.

После окончания службы занялся журналистикой. Работал военным корреспондентом в ряде российских изданий, в частности "Московский Комсомолец" и "Новая газета".

Как военный корреспондент Бабченко участвовал в войне в Южной Осетии 2008 года.

В декабря 2016 года высказывания Бабченко о катастрофе Ту-154 над Черным морем вызвали скандал. Журналист высказал мнение, что артисты российского ансамбля, которые летели в Сирию, недостойны сочувствия.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что в связи с неоднократно поступающими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию.

С августа 2017 года по май 2018 года жил в Киеве. Работал на крымскотатарском телеканале ATR.

Был женат, имел дочь.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.