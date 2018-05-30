Геращенко: Сьогодні буде важке засідання у Мінську

Представниця України у гумінатірній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко очікує складних переговорів у Мінську 30 травня.

"Сьогодні Мінськ. Їду з важким серцем. І через страшні нічні новини. І через гостре усвідомлення, що відбувається серйозна ескалація конфлікту не лише на лінії фронту. Війна, тероризм – поряд, в тилу", – написала вона у Facebook у середу вранці.

"Сьогодні буде дуже важке засідання – через погіршення безпековоі ситуації, вбивства дітей на Донбасі, через заблоковане питання звільнення заручників і недопуск МКЧХ до в‘язнів, через відсутність відповіді РФ щодо української ініціативи передати їм 23 росіян, аби звільнити наших, у тому числі Олега Сенцова", – додала Геращенко.

Її турбує відсутність реакції світу на проблему заручників і політв‘язнів:

"Так, люди доброї волі в багатьох країнах вийшли на акції підтримки Олега і його колег по нещастю. Але де заяви, бодай про занепокоєння, урядів і лідерів, ОБСЄ, ООН, РЄ, ПАРЄ , МКЧХ, ЄС, США і інших інституцій, які б мали жорстко реагувати на недопуск лікарів і консулів, безпідставне утримання в тюрмах більше, аніж 4 роки?"

"Світ мовчить. І це ускладнює українську задачу – витягти (в’язнів – ред.)", – процитувала вона свою головну тезу розмови з журналістами "Радіо Свобода" й "Інтерфакс-Україна".

В інтерв’ю Геращенко також сказала: "У середу, 30 травня, під час чергових переговорів у Мінську буде дуже важка розмова в усіх групах. Але дві ключові теми, які українська сторона буде рішуче піднімати – припинення насильства, режим тиші і звільнення заручників".

"Дуже хотіли б офіційну відповідь почути від Росії, від їхнього представника Гризлова у Тристоронній контактній групі: а що з 23 росіянами, чи збирається Росія їх забирати, чи від них відмовляється?", – заявила вона.

"Який буде результат – покаже час. Але Україна використовує всі можливості, всі сигнали, всіх міжнародних посередників, аби процес звільнення розблокувати", – додала Геращенко.