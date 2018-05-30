Геращенко: Сегодня будет тяжелое заседание в Минске

Представительница Украины в гуминатирний подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко ожидает сложных переговоров в Минске 30 мая.



"Сегодня Минск. Еду с тяжелым сердцем. И из-за страшных ночных новостей. И из-за острого осознания, что происходит серьезная эскалация конфликта не только на линии фронта. Война, терроризм – рядом, в тылу", – написала она в Facebook в среду утром.



"Сегодня будет очень тяжелое заседание – из-за ухудшения ситуации с безопасностью, убийства детей на Донбассе, из-за заблокированного вопроса освобождения заложников и недопускп МККК к заключенным при отсутствии ответа РФ по украинской инициативе передать им 23 россиян, чтобы освободить наших, в том числе Олега Сенцова", – добавила Геращенко.



Ее беспокоит отсутствие реакции мира на проблему заложников и политзаключенных:



"Да, люди доброй воли во многих странах вышли на акции поддержки Олега и его коллег по несчастью. Но где заявления, хотя бы об обеспокоенности, правительств и лидеров, ОБСЕ, ООН, СЕ, ПАСЕ, МККК, ЕС, США и других институтов, которые должны были бы жестко реагировать на недопуск врачей и консулов, безосновательное содержание в тюрьмах больше, чем 4 года".



"Мир молчит. И это усложняет украинский задачу – вытащить (заключенных – ред.)", – процитировала она свой главный тезис беседы с журналистами "Радио Свобода" и "Интерфакс-Украина".



В интервью Геращенко также сказала: "В среду, 30 мая, во время очередных переговоров в Минске будет очень тяжелый разговор во всех группах. Но две ключевые темы, которые украинская сторона будет решительно поднимать, – прекращение насилия, режим тишины и освобождения заложников".



"Очень хотели бы официальный ответ услышать от России, от их представителя Грызлова в Трехсторонний контактной группе: а что с 23 россиянами, собирается ли Россия их забирать, или от них отказывается?", – заявила она.



"Какой будет результат – покажет время. Но Украина использует все возможности, все сигналы, всех международных посредников, чтобы процесс освобождения разблокировать", – добавила Геращенко.