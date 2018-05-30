Геращенко: Сегодня будет тяжелое заседание в Минске

1944 просмотра
Среда, 30 мая 2018, 08:22

Представительница Украины в гуминатирний подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко ожидает сложных переговоров в Минске 30 мая.

"Сегодня Минск. Еду с тяжелым сердцем. И из-за страшных ночных новостей. И из-за острого осознания, что происходит серьезная эскалация конфликта не только на линии фронта. Война, терроризм – рядом, в тылу", – написала она в Facebook в среду утром.

"Сегодня будет очень тяжелое заседание – из-за ухудшения ситуации с безопасностью, убийства детей на Донбассе, из-за заблокированного вопроса освобождения заложников и недопускп МККК к заключенным при отсутствии ответа РФ по украинской инициативе передать им 23 россиян, чтобы освободить наших, в том числе Олега Сенцова", – добавила Геращенко.

Ее беспокоит отсутствие реакции мира на проблему заложников и политзаключенных:

"Да, люди доброй воли во многих странах вышли на акции поддержки Олега и его коллег по несчастью. Но где заявления, хотя бы об обеспокоенности, правительств и лидеров, ОБСЕ, ООН, СЕ, ПАСЕ, МККК, ЕС, США и других институтов, которые должны были бы жестко реагировать на недопуск врачей и консулов, безосновательное содержание в тюрьмах больше, чем 4 года".

"Мир молчит. И это усложняет украинский задачу – вытащить (заключенных – ред.)", – процитировала она свой главный тезис беседы с журналистами "Радио Свобода" и "Интерфакс-Украина".

В интервью Геращенко также сказала: "В среду, 30 мая, во время очередных переговоров в Минске будет очень тяжелый разговор во всех группах. Но две ключевые темы, которые украинская сторона будет решительно поднимать, – прекращение насилия, режим тишины и освобождения заложников".

"Очень хотели бы официальный ответ услышать от России, от их представителя Грызлова в Трехсторонний контактной группе: а что с 23 россиянами, собирается ли Россия их забирать, или от них отказывается?", – заявила она.

"Какой будет результат – покажет время. Но Украина использует все возможности, все сигналы, всех международных посредников, чтобы процесс освобождения разблокировать", – добавила Геращенко.

Темы: Минские соглашения Донбасс заложники мир Геращенко Ирина
powered by lun.ua
По теме
Боевики обстреляли из артиллерии 2 меддиспансера в Торецке 24 мая 2018, 15:01
В СЦКК показали Зайцево после обстрелов из ОРДЛО 20 мая 2018, 15:32
Ремонт на ДФС проведут в присутствии миссии ОБСЕ 20 мая 2018, 14:44
Все новости
Главные новости
Сутки в ООС: Оккупанты провели 36 обстрелов и понесли потери
Климкин в ООН: Политические убийства это одна из тактик РФ по дестабилизации Украины
Полиция показала фоторобот вероятного убийцы Бабченко
Венгрия подтвердила, что разблокирует "языковые" переговоры с Киевом
Все новости
Опыт

История жительницы "красной зоны" под Донецком

здоровье

Как гормоны влияют на нас, наше тело и жизнь