Вбивство Бабченка: Ягланд заявив про загрозу для демократії у Європі

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що зростання кількості нападів на журналістів у Європі становить загрозу для демократії.

Реакція генерального секретаря РЄ на вбивство вчора у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка опублікована на сайті Ради Європи.

*Пізніше у середу виявилося, що вбивство Бабченко було інсценоване СБУ і ГПУ для виявлення і затримання замовника цього "теракту". Деталі читайте тут.

"Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко був убитий вчора ввечері в Києві. Рада Європи рішуче засуджує цей жорстокий акт", - зазначив Ягланд.

Генсек наголосив, що убивство має бути повністю розслідуване, а його виконавці швидко притягнуті до відповідальності.

"Напади на журналістів і свободу слова зростають в Європі. Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю тенденцію, яка становить небезпечну загрозу для демократії", - підкреслив генсек.

Одночасно комісар із прав людини Ради Європи Дуня Міятович заявила, що Київ зобов’язаний провести ефективне розслідування вбивства та покарати його замовників.

"Приголомшена і глибоко засмучена вбивством російського журналіста Аркадія Бабченка. Українська влада юридично зобов’язана провести ефективне розслідування вбивства та покарати не тільки виконавців, але й замовників", - написала вона у своєму Twitter.

Як повідомлялося, речник Ягланда прирівняв Україну та Росію у заяві про вбивство Бабченка.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті закликав до негайного розслідування убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань у Росії переїхав на проживання до Праги, згодом – до України.

Європейська правда