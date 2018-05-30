Убийство Бабченко: Ягланд заявил об угрозе демократии в Европе

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что рост количества нападений на журналистов в Европе представляет угрозу для демократии.

Реакция генерального секретаря СЕ на убийство вчера в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко опублікована на сайте Совета Европы.

"Известный российский журналист Аркадий Бабченко был убит вчера вечером в Киеве. Совет Европы решительно осуждает этот жестокий акт", - отметил Ягланд.

Генсек подчеркнул, что убийство должно быть полностью расследовано, а его исполнители – быстро привлечены к ответственности.

"Нападения на журналистов и свободу слова в Европе растут. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эту тенденцию, представляющую угрозу для демократии", - подчеркнул генсек.

Одновременно комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович заявила, что Киев должен провести эффективное расследование убийства и наказать его заказчиков.

"Ошеломлена и глубоко расстроена убийством российского журналиста Аркадия Бабченко. Украинская власть юридически обязана провести эффективное расследование убийства и наказать не только исполнителей, но и заказчиков", - написала она в Twitter.

Как сообщалось, представитель Ягланда уравнял Украину и Россию в заявлении об убийстве Бабченко.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти призвал к немедленному расследованию убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

29 мая в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме в Киеве. От полученных ранений он умер в карете скорой помощи.

Аркадий Бабченко – российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России переехал на жительство в Прагу, потом – в Украину.

Подробнее об убийстве Бабченко читайте здесь.

Европейская правда