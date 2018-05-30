Російський омбудсмен не поїде до Сенцова через паводок

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова через паводок не відвідає українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

Як пише "Медиазона", про це Москалькова розповіла на виступі в Раді Федерації 30 травня.

За її словами, керівництво служби покарань повідомило про неможливість дістатися до колонії "Білий ведмідь", де перебуває Сенцов.

"Складність полягає в тому, що там розлилася річка, і дістатися безпосередньо до цієї колонії можна за допомогою вертольота", – сказала Москалькова.

Вона запевнила, що домовилась про можливість "побачити Сенцова і переконатися, яким є його стан здоров'я" в режимі відеоконференцзв'язку.

"Йому з його дозволу здійснюється терапія, крапельниця з отриманням вітамінів (групи – ред.) B, глюкози і інших важливих елементів, тому в вазі він не втрачає. Уповноважений з прав людини (в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – ред.) відвідував його, і ми тримаємо (питання) під контролем", – додала омбудсмен.

Напередодні Москалькова обіцяла, що вона або її підлеглі відвідають Сенцова в колонії.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

У свою чергу, двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан зазначила, що немає впевненості, що Олег добровільно погодився на підтримувальну терапію, але закликала не засуджувати його, навіть якщо це так.

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