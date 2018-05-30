Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російський омбудсмен не поїде до Сенцова через паводок

Середа, 30 травня 2018, 16:30

Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова через паводок не відвідає українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує з 14 травня.

Як пише "Медиазона", про це Москалькова розповіла на виступі в Раді Федерації 30 травня.

За її словами, керівництво служби покарань повідомило про неможливість дістатися до колонії "Білий ведмідь", де перебуває Сенцов.

"Складність полягає в тому, що там розлилася річка, і дістатися безпосередньо до цієї колонії можна за допомогою вертольота", – сказала Москалькова.

Вона запевнила, що домовилась про можливість "побачити Сенцова і переконатися, яким є його стан здоров'я" в режимі відеоконференцзв'язку.

"Йому з його дозволу здійснюється терапія, крапельниця з отриманням вітамінів (групи – ред.) B, глюкози і інших важливих елементів, тому в вазі він не втрачає. Уповноважений з прав людини (в Ямало-Ненецькому автономному окрузі – ред.) відвідував його, і ми тримаємо (питання) під контролем", – додала омбудсмен.

Напередодні Москалькова обіцяла, що вона або її підлеглі відвідають Сенцова в колонії.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

У свою чергу, двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан зазначила, що немає впевненості, що Олег добровільно погодився на підтримувальну терапію, але закликала не засуджувати його, навіть якщо це так.

Глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля планують провести у різних містах світу 1 і 2 червня.

Читайте також: Де і в яких умовах тримають бранців Кремля: онлайн-карта

Теми: СенцовРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Сенцов
Сенцов потрапив під обстріл на фронті
Сенцов отримав контузію на фронті
Сенцова підвищили у званні
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: