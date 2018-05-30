Российский омбудсмен не поедет к Сенцову из-за половодья

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова из-за половодья не посетит украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает с 14 мая.

Как пишет "Медиазона", об этом Москалькова рассказала на выступлении в Совете Федерации 30 мая.

По ее словам, руководство службы наказаний сообщило о невозможности добраться до колонии "Белый медведь", где находится Сенцов.

"Сложность заключается в том, что там разлилась река, и добраться непосредственно до этой колонии можно с помощью вертолета", – сказала Москалькова.

Она заверила, что договорилась о возможности "увидеть Сенцова и убедиться, каково его состояние здоровья" в режиме видеоконференцсвязи.

"Ему с его разрешения осуществляется терапия, капельница с получением витаминов (группы – ред.) В, глюкозы и других важных элементов, поэтому в весе он не теряет. Уполномоченный по правам человека (в Ямало-Ненецком автономном округе – ред.) посещал его, и мы держим (вопрос – ред.) под контролем", – добавила омбудсмен.

Накануне Татьяна Москалькова обещала, что она или ее подчиненные посетят Сенцова в колонии.

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии, объявил о бессрочной голодовке, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала не осуждать его, даже если это так.

Глобальную акцию за освобождение заложников Кремля планируют провести в разных городах мира 1 и 2 июня.

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